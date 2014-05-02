ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا قنا‎

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس ، في إنقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا قنا، وتم نقل المصاب لمستشفي قنا العام، والجثامين لمشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

وتلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد انقلاب سيارة ملاكى رقم 2594 ط ر ع بالكيلو 81 طريق سفاجا قنا، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص هم ” السيد أمين قاعود محمد ، أحمد عبدالوهاب محمود علي ، إنصاف عبدالوهاب محمود علي ، علية مصطفي أحمد مصطفي” ، وإصابة شاذلي عبدالوهاب محمود علي تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام والمتوفين إلى مشرحة نفس المستشفي .