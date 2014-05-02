حزب “جبهة القوى الاشتراكية” الجزائرى يرفض حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد

رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم وأكبر الأحزاب الجزائرية المعارضة ـ حقيبتين وزارتين عرضتا عليه من وزارة عبد المالك سلال الجديدة والتي يتوقع أن يعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة .

وبرر الحزب رفضهم هذه الحقائب الوزارية بمطالبتهم أن تكون الحكومة القادمة هى حكومة إجماع وطنية من خلال التجديد الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .

يذكر أن موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية ـ الذي أسسه الزعيم حسين آيت أحمد قبل 51 عاما ـ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمثل في “اللاءات الثلاثة” ـ لا للمشاركة لا للمقاطعة لا للمساندة ـ كما أنه يمثل ثالث قوة سياسية في البرلمان بامتلاكه 27 مقعدا من أصل 462 مقعدا .

ا.ش.ا