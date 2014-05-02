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حزب “جبهة القوى الاشتراكية” الجزائرى يرفض حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد

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حزب “جبهة القوى الاشتراكية” الجزائرى يرفض حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد حزب “جبهة القوى الاشتراكية” الجزائرى يرفض حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد

رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية  أقدم وأكبر الأحزاب الجزائرية المعارضة ـ حقيبتين وزارتين عرضتا عليه من وزارة عبد المالك سلال الجديدة والتي يتوقع أن يعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة .

وبرر الحزب رفضهم هذه الحقائب الوزارية بمطالبتهم أن تكون القادمة هى حكومة إجماع وطنية من خلال التجديد الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .

يذكر أن موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية ـ الذي أسسه الزعيم حسين آيت أحمد قبل 51 عاما ـ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمثل في “اللاءات الثلاثة” ـ لا للمشاركة لا للمقاطعة لا للمساندة ـ كما أنه يمثل ثالث قوة سياسية في البرلمان بامتلاكه 27 مقعدا من أصل 462 مقعدا .

ا.ش.ا

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