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مؤتمر عائلات الإسماعيلية والقبائل العربية يدين الإرهاب ويعلن تأييده للسيسي‎

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مؤتمر عائلات الإسماعيلية والقبائل العربية يدين الإرهاب ويعلن تأييده للسيسي‎ مؤتمر عائلات الإسماعيلية والقبائل العربية يدين الإرهاب ويعلن تأييده للسيسي‎

أدان مؤتمر العائلات والقبائل العربية بالإسماعيلية وجمهورية العربية العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر اليوم .

وأعلن الألاف من المشاركين بالمؤتمر الذي أقيم قبل قليل بدار مناسبات البعالوة الصغري بالقصاصين بالإسماعيلية دعمهم للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح وأعلنوا مبايعته رئيسًا للجمهورية .

ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء من الجيش والشرطة والشعب ضحايا الإرهاب .

وأكد الحضور أن مواقف السيسي الوطنية ووقوفه بجانب الشعب في ثورته ضد الاستبداد الإخواني أثبت أنه هو رجل المرحلة من أجل الأمن والأمان لمصر، وأعلنوا حشد مئات الألاف يوم الانتخابات لحسم المعركة من اللحظات الأولي لصالحه في سباق الرئاسة .

وشارك بالمؤتمر زعماء وقيادات من أنحاء الجمهورية والمحافظة بينهم اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد المستقيل العمدة عبد العزيز البعلي والشيخ عدلي الجميعي والشيخ محمد عبد الجليل وإبراهيم رفيع عضو مجلس الشعب السابق وعبد المالك التوادري ومتولي الشريف واللواء محمد رمضان والمهندس محمد عبد العزيز .

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