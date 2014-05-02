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الفلبين تسمح للقوات الأمريكية بدخول 5 قواعد عسكرية

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الفلبين تسمح للقوات الأمريكية بدخول 5 قواعد عسكرية الفلبين تسمح للقوات الأمريكية بدخول 5 قواعد عسكرية

أرشيفية

قال كبير مفاوضي الفلبين في إتفاقية أمنية جديدة يوم الجمعة، إن القوات الأمريكية سيسمح لها بدخول ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية فلبينية لتحريك الطائرات والسفن والمعدات والقوات مع تطلع الفلبين لمواجهة قوة الصين المتنامية في المنطقة.

وكانت الفلبين والولايات المتحدة وقعتا الأسبوع الماضي إتفاقية عسكرية لمدة عشر سنوات وتشمل تخزين المعدات لدواعي المساعدة الأمنية البحرية والإنسانية. وجاء توقيع الاتفاقية قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمانيلا في زيارة استمرت يومين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال بيو لورنزو باتينو نائب وزير الدفاع ورئيس لجنة التفاوض في مؤتمر صحفي “وستشمل النقاشات الآن ما بين ثلاث وخمس قواعد للقوات المسلحة الفلبينية.. هذا ليس نهائيا.”

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة على المناقشات أن الولايات المتحدة طلبت أيضا دخول ثلاث قواعد أمريكية سابقة هي مطار كلارك وسوبيك باي وبورو بوينت بالإضافة إلى كامب اجوينالدو المقر العام للجيش في مانيلا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تبحث أيضا إمكانية طلب دخول أربعة مطارات مدنية بالإضافة إلى مطار باتانيس لأغراض إعادة التزود بالوقود وخدمات الطوارئ.

وجعلت نزاعات على السيادة في بحر الصين الجنوبي من المنطقة نقطة ساخنة محتملة. ويعتقد أن البحر غني برواسب النفط والغاز.

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