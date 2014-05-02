5 معاهدات دولية لحقوق الإنسان تدخل حيز التنفيذ في فلسطين

أعلن المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، فى مؤتمر صحفى، فى جنيف، الجمعة، أن 5 من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهى اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سوف تدخل حيز التنفيذ فى فلسطين وتكون ملتزمة رسمياً بها بموجب القانون الدولى.

وأضاف «كولفيل» أن المعاهدات هى من بين 7 من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والتى كانت فلسطين قد أودعت صكوك انضمامها إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، فى أبريل الماضى، مشيراً إلى أن البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل أيضاً سيدخل حيز النفاذ فى 7 مايو الجاري، بينما يدخل العهدان الدوليان حيز النفاذ فى 2 يوليو المقبل.

وأكد المتحدث باسم المفوضة السامية اعتبار هذا الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان خطوة هامة نحو النهوض بهذه الحقوق وتعزيزها فى فلسطين، لافتاً إلى ترحيب المفوضة نافى بيلاى بإعلان الالتزام الفلسطيني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة فى تلك المعاهدات، ومشاركتها مع الهيئات مع الهيئات المنشأة لمراقبة تنفيذ ذلك، معربة عن استعداد مكتبها لتقديم كافة المساعدات إلى فلسطين للوفاء بتعهداتها.