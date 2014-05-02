أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

5 معاهدات دولية لحقوق الإنسان تدخل حيز التنفيذ في فلسطين

Google+ Print

أعلن المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، فى مؤتمر صحفى، فى جنيف، الجمعة، أن 5 من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهى اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سوف تدخل حيز التنفيذ فى فلسطين وتكون ملتزمة رسمياً بها بموجب القانون الدولى.

وأضاف «كولفيل» أن المعاهدات هى من بين 7 من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والتى كانت فلسطين قد أودعت صكوك انضمامها إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، فى أبريل الماضى، مشيراً إلى أن البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل أيضاً سيدخل حيز النفاذ فى 7 مايو الجاري، بينما يدخل العهدان الدوليان حيز النفاذ فى 2 يوليو المقبل.

وأكد المتحدث باسم المفوضة السامية اعتبار هذا الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان خطوة هامة نحو النهوض بهذه الحقوق وتعزيزها فى فلسطين، لافتاً إلى ترحيب المفوضة نافى بيلاى بإعلان الالتزام الفلسطيني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة فى تلك المعاهدات، ومشاركتها مع الهيئات مع الهيئات المنشأة لمراقبة تنفيذ ذلك، معربة عن استعداد مكتبها لتقديم كافة المساعدات إلى فلسطين للوفاء بتعهداتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية