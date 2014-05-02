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الاتحاد الأوروبي يتابع أحداث شرق أوكرانيا بقلق كبير

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الاتحاد الأوروبي يتابع أحداث شرق أوكرانيا بقلق كبير الاتحاد الأوروبي يتابع أحداث شرق أوكرانيا بقلق كبير

كاترين اشتون

قال الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة إنه يتابع الأحداث في شرق أوكرانيا بقلق متزايد داعيا الانفصاليين المؤيدين لروسيا الى مغادرة المباني التي يحتلونها والافراج عن الاشخاص الذين يحتجزونهم.

وقالت مايا كوجيانجيتش المتحدثة باسم كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية لرويترز “نتابع بقلق متزايد الاحداث في شرق أوكرانيا”، بحسب ما ذكرت رويترز.

ودعا الاتحاد الاوروبي الى وضع نهاية لكل “الاجراءات غير المشروعة” للجماعات الانفصالية المسلحة. وقالت المتحدثة “المباني التي احتلت يتعين مغادرتها والافراج عن جميع الاشخاص المحتجزين بطريقة غير مشروعة ومن بينهم مراقبون من منظمة الامن والتعاون في أوروبا.

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