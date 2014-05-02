العثور على “عروس بحر” نافقة للمرة الثانية خلال 6 شهور بالبحر الأحمر

عثر عدد من الغطاسون ، بشاطىء شمس سفاجا علي البحر الأحمر، علي (عروس بحر) نافقة وملقاة علي الشاطئ .

وتم ابلاغ جهازمحميات البحر الاحمر بالواقعة، وتم نقل حيوان (عروس البحر) في سيارة نقل من مكان العثور عليها إلي معهد علوم البحار بالغردقة لإجراء عملية التحنيط لها وبيان اسباب النفوق ودراستها وتعد الوفاة الثانية لعروس البحر في أقل من 6 اشهر

واكد عبدالله عابد مدير محميات البحر الاحمربمنطقة سفاجا، أن عروس البحر من الثديات المهددة بالانقراض وتم وضعها من جانب المنظمة الدولية للحماية الطبيعة علي قائمة الكائنات الممنوع صيدها حيث تعد من الكائنات البحرية المحدودة العدد المتواجدة في بيئة البحر الاحمر ، مضيفاً ان سمكة عروس البحر من الكائنات البحرية الضخمة غير المؤذية وهي صديقة للانسان وتعيش علي الحشائش البحرية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور احمد غلاب الباحث البيئي بالمحميات الطبيعية انه سيتم نقل سمكة عروس البحر إلي معمل التحنيط لإجراءعملية التشريح والتحنيط للسمكة عروس البحر، حيث يشارك في عملية التشريح والتحنيط خبراء متخصيين في تشريح وتحنيط الكائنات البحرية ليتم عرضها في متحف علوم البحار وبيان اسباب الوفاة عما اذا كانت مصابة بامراض او تعرضت لحادث بحري من محركات أحد اللنشات .

واضاف غلاب ان سمكة عروس البحر النافقة يصل وزنها 300 كيلو وطولها نحو متر واحد وتشمل عملية التحنيط اخراج الاحشاء والمكونات الداخلية ، ثم وضع نشارة الخشب والاسفنج بدلا من الاحشاء ثم اعادة تخييط الجلد السميك بخيوط مخصصة لذلك وعرضها في متحف علوم البحار .

وأرجع اسباب نفوق سمكة عروس البحر المهددة بالانقراض، إلى تزايد اعداد الغطاسين واللنشات السياحية بمناطق تواجد عروس البحر والضوضاء وحوداث اصطدام المحركات الخاصة باللنشات البحرية .

واضاف أن عروس البحر كانت تعيش منذ سنوات في المناطق الأكثر هدوءا بالقرب من شواطئ الغردقة و ادي تزايد التنمية السياحية واعداد اللنشات السياحية إلي هروبها إلي الاماكن الهادئة البعيدة .