مقتل 33 عنصرا من تنظيم “داعش” وتدمير 9 سيارات تابعة لهم في الفلوجة بالأنبار

أعلنت العمليات المشتركة في الأنبار اليوم الجمعة، عن مقتل 33 عنصرا من تنظيم “داعش” وتدمير 9 سيارات تابعة لهم في مناطق متفرقة من الفلوجة بمحافظة الأنبار، نحو 110 كم غربي العاصمة بغداد .

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة اليوم ، أن قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الاولى اشتبكت مع مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم داعش على طريق بغداد الفلوجة وقرب جسر الموظفين وفي منطقة السجر بالفلوجة مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا وحرق سيارتين نوع بيك اب يحملان سلاحا أحاديا .

وأضاف البيان، أن قوة اخرى من الفرقة الثامنة رصدت رتلا يضم ست سيارات لعناصر التنظيم خرجت من الفلوجة باتجاه منطقة الصبيحات فتم قصفه وتدميره بالمدفعية والطائرات مما أسفرعن مقتل 20 مسلحا .

وشهدت محافظة الأنبار اليوم الجمعة تفجير منزل مدير كهرباء المنطقة الغربية المدعو فتيان البرواني بعد رفضه دفع مبالغ مالية للمسلحين غرب المحافظة.

وكان البرواني غادر المنزل هو وعائلته قبل يومين من تفجير المنزل .

ا.ش.ا