بالصور..إقبال متوسط في انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بالدقهلية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية والتى تجرى الإعادة والانتخابات على منصب النقيب لاختيار نقيب المهندسين بالدقهلية.

حيث تجرى الإعادة بين المهندس عادل الغزالي مرشح قائمة “المهندس أولاً” والذى يعمل رئيس قطاع الإعمال التكميلية بشركة المقاولون العرب فرع شمال الدلتا وبين المهندس محمود العاجز وكيل وزارة الإسكان السابق بالدقهلية ومرشح قائمة “بداية”.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتواجد الأمنى المكثف وغلق الطرق المؤدية إلى النقابة أمام السيارات وفتحها للمارة فقط لتأمين عملية الانتخابات مع وضع تشكيلات أمنية بالقرب من مقر النقابة.

وشهدت مقر النقابة بطلخا والذى تجرى فية الأنتخابات أقبالا ضعيفا قبل صلاة الجمعه ليرتفع الاقبال بشكل متوسط عقب الصلاة والتوافد الى مقر النقابة والتى يوجد بها لجنتين للانتخاب للإدلاء بالأصوات.

وقال عادل غزالى، المرشح على المنصب إنه فى حالة الفوز أننا سنعيد ترتيب النقابة ونرى متطلبات المهندسين ثم خارطة الطريق للبرنامج الانتخابى.

وقال محمود العاجز إننى سبق أن توليت عدة مناصب وفى حالة الفوز سأقوم برفع المعاشات ورفع قيمة الاشتراك لتزويد الخدمات وانشاء مبنى اجتماعى على مستوى محترم يقوم المهندس مع أسرتة بتناول وجبات بأسعار مخفضة وتنظيم ندوات ثقافية وترفيهية لتكون النقابة جاذبة وليست كما هى الآن غير جاذبة.