بالصور.. مسيرات لـ«الإخوان» بالقليوبية تنديدًا بتصريحات وزير الخارجية

قامت جماعة الإخوان المسلمين، وما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية بالقليوبية مسيرات بمدينة شبرا الخيمة و الخانكة وشبين القناطر وطوخ تنديدًا بتصريحات وزير الخارجية ، نبيل فهمي، بشأن العلاقات المصرية الأمريكية والمطالبة بوقف حملات الاعتقال فى صفوف المنتمين للتيار الإسلامى ورفض ممارسات الداخلية تجاه التظاهرات التى وصفوها بالسلمية.

ورفع المشاركون في المسيرات صور الرئيس المعزول محمد مرسي، وشارات رابعة ولافتات تندد بتصريحات وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى ، وآخرى تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة.