“جوارديولا” ردا على الانتقادات: ساظل متمسكاً بفلسفتى فى الأداء

رد الاسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى بايرن ميونيخ على الانتقادات التى وجهت له فى اعقاب الهزيمة المهينة التى منى بها النادى البافارى باربعة اهداف نظييفة امام ريال مدريد الاسبانى فى عودة الدور قبل النهائى لدورى الابطال الاوروبى واكد انه سيظل متمسكا بفلسفته فى الاداء.

وقال جواردويلا فى مؤتمر صحفى عشية لقاء هامبورج فى اطار الدورى الالمانى غدا السبت “يجب ان يلعب الفريق وفقا لافكار المدير الفنى ،انا مفتنع بأن هذا هو الحل الوحيد للنادى”.

وأضاف “لم أجيئ الى هنا من اجل تغيير ثقافة كرة القدم الالمانة ،ولكن حين اتحدث مع لاعبى فريقى بشكل يومى لايمكن أن اتحدث عن افكار لا اؤمن بها شخصيا”.

واشار إلى أنه بهولاء اللاعبين وبهذا النظام تم تحقيق كثير من النجاح خلال الموسم ومازال امامه نهائى الكأس ليضيف بطولة ثانية بعد حسم بطولة الدورى فى زمن قياسى فى مارس الماضى.

واوضح جوارديولا “بعد نهائى الكاس سوف اتحدث الى كالى الرئيس كارل هاينز رومينيجه والمدير الرياضى ماتياس زامر ،ولكننى كنت ساقوم بنفس الخطوة حتى لو تأهلنا لنهائى دورى الابطال”.

يذكر انه ترددت فى الايام الاخيرة كثير من الاقاويل حول امكانية رحيل جوارديولا عن النادى البافارى فى نهاية الموسم خاصة فى ظل الهجوم الذى تعرض له من عدد من الخبراء الالمان وحتى من القيصر فرانز بيكنباور الرئيس الشرفى لنادى بايرن ميونيخ بسبب اسلوب الاداء الذى يحاول فرضه على النادى الالمانى.

ا.ش.ا