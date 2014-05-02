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“المنوفية” تسجل حالة الوفاة السابعة لشاب غرقاً خلال أسبوع

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“المنوفية” تسجل حالة الوفاة السابعة لشاب غرقاً خلال أسبوع “المنوفية” تسجل حالة الوفاة السابعة لشاب غرقاً خلال أسبوع

صورة أرشيفية

شهدت محافظة المنوفية لليوم الخامس على التوالى غرق متفرقة بمراكز المحافظة لتسجل حالة الوفاة السابعة لشاب فى العقد الثانى من عمره حيث لقى مصرعه بفرع نهر النيل بقرية بهانى مركز الباجور وتم إنتشال الجثة والتصريح بدفنها.

تلقى اللواء سعيد توفيق أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز الباجور يفيد بمصرع محمد عبد الوهاب الساكت 18 سنة طالب ومقيم بقرية ميت عفيف دائرة المركز أثناء قيامه بالاستحمام بفرع النيل بقرية بهناى.

وبسؤال والد الضحية ، أكد مصرع نجله أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة جرفه التيار ونفى الشبهه الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2384 إدارى مركز الباجور وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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