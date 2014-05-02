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رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من معاناة البلاد في حال عدم انتخاب رئيس جديد

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رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من معاناة البلاد في حال عدم انتخاب رئيس جديد رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من معاناة البلاد في حال عدم انتخاب رئيس جديد

حذر رئيس الللبنانية، تمام سلام، من أنه إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للبنان ستكون هناك معاناة جديدة في لبنان لا يتمناها أحد.

وقال سلام خلال لقائه وفدا دبلوماسيا لبنانيا- “أنا كرئيس للحكومة لن أكون في موقع مريح اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ولن يكون احد في لبنان مرتاحا. لقد سبق وشهدنا في لبنان فراغا في مؤسسات دستورية ودفعنا ثمنا غاليا لذلك. وآمل ألا نعيد الكرّة”.

وأضاف أن حكومته تتبنى سياسة النأي بالنفس التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، ولكن بين الموقف والواقع هناك مساحة غير منضبطة وغير مريحة في لبنان، ونحن نسعى ونبذل جهدنا لضبطها والحد من تداعياتها السلبية لكي نستطيع تحصين نفسنا في هذه المرحلة الصعبة.

ا.ش.ا

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