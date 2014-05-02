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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنعي أسر شهداء حادثي تفجير سيناء ومصر الجديدة

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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنعي أسر شهداء حادثي تفجير سيناء ومصر الجديدة المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنعي أسر شهداء حادثي تفجير سيناء ومصر الجديدة

قال المتحدث العسكري أنه فى تمام الساعة السادسة والربع من صباح اليوم توجه شخص يرتدى زيًا بدويًا إلى كمين الوادى بمدينة الطور فى محافظة جنوب سيناء ، وسأل أحد الجنود عن كيفية الذهاب إلى مدينة الطور، وعندما طلب منه المجند مغادرة الكمين ، قام الشخص بتفجير نفسه ، مما أسفر عن استشهاد المجند “أحمد على سيد عمر” ، وإصابة 5 آخرين من الشرطة المدنية .

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية أنه تتوجه القوات المسلحة بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب وتدعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسوان ، كما تنعى ببالغ الحزن والأسى شهيد حادث كمين مرور الجديدة العريف شرطة “عبد الله محمد عبدالله” ، الذى أستشهد صباح اليوم ، وتتمنى للمصابين من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين الشفاء العاجل .

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