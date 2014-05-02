بيتشز غيلدوف توفّيت جرّاء جرعة زائدة من الهيرويين

كشفت التّحقيقات القضائية أنّ السبب وراء وفاة الصّحافية والممثلة الإيرلندية Peaches Geldof هو تناول جرعة زائدة من مادة الهيرويين المخدّرة، وذلك بعد أنّ كان الغموض يلفّ القضية.

وأوضحت التّحقيقات أنّ زوج الممثلة، الذي كان خارج المنزل برفقة ابنه البكر، وجدها متوفّاة في غرفة نومها، وهي مستلقية على السرير، قبل أن يتّصل بوالدته ويطلب منها استدعاء جهاز الطوارىء.

وأظهرت التّحقيقات أنّ Peaches أجرت الاتّصال الأخير قبل وفاتها بأحد الأصدقاء، عند الساعة 7:45 من مساء يوم الأحد، أي قبل وفاتها بيوم واحد.

وذكر التّقرير الخاصّ بالقضية أنّ الشرطة لم تجد أيّ أثر لمخدّر في منزل Peaches، ورجّحت أنّه قد تمّ التخلّص من المادة المخدّرة قبل وصول الشّرطة.

ومن المعروف عنّ Peaches أنّها تتعاطى المخدرات منذ فترة طويلة، إلا أنّها قررت التوقّف عن التّعاطي قبل أنّ تلد أطفالها في الـ2008، حسب ما أفاد به أحد أصدقائها.

يُذكر أنّ والدة Peaches قد توفّيت بنفس الطريقة في عام 2000، عندما كانت ابنتها تبلغ من العمر 11 عاماً.

أما والد الصحافية المغنّيBob Geldof فقد أعلن خطوبته يوم الخميس من حبيبته عارضة الأزياء Jerry Hall بعد علاقة حبّ دامت لمدة 18 عاماً، أي بعد حوالى شهر على وفاة ابنته. وقد أعرب الثنائي عن سعادتهما بهذه المناسبة، واعتبرا أنّها بريق من الأمل في ظلّ الأزمة العصيبة التي يمرّ بها Bob بعد وفاة ابنته.

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