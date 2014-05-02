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تورط سعد الصغير في اختطاف طفلة من دار الأيتام

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تورط سعد الصغير في اختطاف طفلة من دار الأيتام تورط سعد الصغير في اختطاف طفلة من دار الأيتام

تورّط المغني الشعبي سعد الصغير في قضية اختطاف طفلة من أحد دور الأيتام، بعد فشل زوجته الراقصة شمس في تبنيها لأن عملها كراقصة يتنافى مع قوانين الدار.
وكانت شمس قد ذهبت إلى دار الأيتام لتتبنى طفلاً، فأخبرها القائمون على الدار أنّ عملها يمنع ذلك، فأبلغتهم أنها ستعتزل الرقص إلا أن كلامها لم يحظ بالثقة وتعثر تبني الطفلة بعد أن رفض القائمون على الدار إنهاء إجراءات التبني، بعدها قامت الراقصة بخطف الطفلة كما قالت مديرة الدار في النيابة.
وأكّدت تحريات النيابة التي تقدمت إليها مديرة الدار ببلاغ في الراقصة تتهمها باختطاف الطفلة، أن الراقصة كانت تذهب إلى الدار وتؤكد زواجها من سعد الصغير الذي رفض حملها وأجبرها على الإجهاض، لذا كانت ترغب في التبني، وبناء على أقوالها قررت النيابة استدعاء سعد الصغير وشمس للتحقيق في الواقعة.
يذكر أن سعد الصغير سبق ونفى زواجه من شمس رغم نشر صور عقد الزواج وانتشار صور تجمعهما في أوضاع حميمة، وانفردت "سيدتي نت" حينها بالخبر والمستندات التي نعيد مجددا نشرها.

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سيدتي