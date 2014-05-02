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أوليفيا مان تنفصل عن حبيبها جويل كينامان

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أوليفيا مان تنفصل عن حبيبها جويل كينامان أوليفيا مان تنفصل عن حبيبها جويل كينامان

بعد مرور حوالى عامين على ابتداء علاقتهما، انضمّت النجمة الأمريكية Olivia Munn وحبيبها الممثل Joel Kinnaman إلى موجة الانفصال التي بدأت مع هذا العام.

فقد انفصلت Olivia ، البالغة من العمر 33 عاماً، عن حبيبها Joel، البالغ من العمر 34 عاماً، بحسب ما أكّد مصدر مقرّب من الطرفين.

وأشار المصدر إلى أنّ للانفصال أسباباً أهمّها السّفر، الذي جعل وقتهما المشترك محدوداً جداً، بعدما كانا يقومان بكلّ شيء سويّاً.

يُذكر أنّ علاقة Olivia Munn وحبيبها Joel Kinnaman كانت تتّسم بالجديّة، وقد توقّع الكثيرون أن تُتوّج بالزواج، خصوصاً بعد أن سافرت Olivia إلى السويد للقاء والدَي حبيبها، فهل يحافظ النجمان على الصداقة بعد الانفصال.

 

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