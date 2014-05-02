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ماذا قال محمد رجب لـ"سيدتي نت" بعد إدانته من الأزهر الشريف؟

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ماذا قال محمد رجب لـ"سيدتي نت" بعد إدانته من الأزهر الشريف؟ ماذا قال محمد رجب لـ"سيدتي نت" بعد إدانته من الأزهر الشريف؟

في خطوة جديدة نحو تدخل مؤسسات الدولة في الفن بشكل يحد من حرية الإبداع، وبعد الأزمة التي لا يزال صناع فيلم "حلاوة روح" يدفعون ثمنها عقب وقفه، طالب الأزهر الشريف بإيقاف عرض فيلم "سالم أبو أخته" لأنه يسيء إلى المؤسسات الأزهرية، بسبب ظهور بطل الفيلم محمد رجب وهو يرتدي زي شرطة ويمسك بصحيفة "صوت الأزهر"، وهو ما يعني أنّ صناع الفيلم يربطون بين استبداد الشرطة والأزهر بحسب شكوى هذا الأخير.
من جانبه، قال الفنان محمد رجب لـ"سيدتي نت" إنه استغرب من اعتراض الأزهر، وأنه على يقين أن المعترضين لو شاهدوا الفيلم، لما كانوا قد أطلقوا مثل هذه التصريحات، موضحاً أنه وكل صناع العمل يجلون ويحترمون مؤسسة الأزهر الشريف التي يعتبرونها مرجعاً لهم.

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سيدتي