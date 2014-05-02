هل تعيش إليسا قصة حب؟

بعد أن كانت إليسا تركّز على الوقوف دائماً أمام خلفيّات بيضاء، خلال قيامها بجلسات تصوير، خرجت النجمة المثيرة للجدل بجلسة تصوير خاصّة، غير روتينيّة، ولم تكن لها سابقة، تولاها المصوّر اللبناني محمد سيف، الذي أظهر إليسا بصورة مختلفة، وفق زاوية النظر التي يراها بها، لا كما ترى هي نفسها.

إليسا في صورها الأخيرة نالت إعجاب جمهورها، لاسيّما من حيث الملابس التي ارتدتها، ثمّ اختيارها اللون الزهريّ الذي جعل البعض يلقّبها بالفراشة. واللافت في الجلسة الأخيرة أنّ إليسا قد استعاضت عن فضائها المعتاد والمألوف بمدينة بيروت وامتدادها البصريّ، بعد أن كانت تلتقط صورها في قصور ومبانٍ مترفة.

الصور التي نشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي حصدت عدداً كبيراً من اللايكات، إضافة إلى تعليقات كثيرة، كتبها جمهورها الذي يحرص على متابعتها بفارغ الصبر لمعرفة جديدها.

كما علق البعض أن إليسا تعيش قصة غرام انعكست على روحها في الصور التي التقطتها.

يُذكر أنّ إليسا ستشارك في مهرجان جرش في 20 حزيران المقبل.