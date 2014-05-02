السلطانة خديجة: أكره الموضة ومساحيق التجميل

استطاعت الممثلة التركية سلمى أرجيش الشهيرة في العالم العربي باسم "السلطانة خديجة" أن تأسر قلوب الناس من خلال قصة الحب التي جمعتها في مسلسل "حريم السلطان" مع إبراهيم باشا. وأيضا توقف الناس عند أزياء سلمى الأنيقة في المسلسل، كونها لعبت دور شقيقة السلطان سليمان، فارتدت أحلى الأزياء والأقمشة والمجوهرات.

كما ظهرت بأحلى تسريحات الشعر، لا بل نافست أحيانا مواطنتها مريم أوزرلي الشهير باسم السلطانة "هيام" في اطلالات ماكياج الأميرات والملكات. لكن يبدو أن سلمى في حياتها الواقعية بعيدة كل البعد عن عالم الأناقة!

على الرغم من عملها في مجال عروض الأزياء، وتمتعها بقامة طويلة وجسد متناسق وخصر صغير، الا انها صدمت محبيها حين صرحت بعدم حبها للملابس الأنيقة، حيث تفضل الفضفاضة الواسعة "المماثلة للستايل الأمريكي" على حد تعبيرها، التي تجعلها مرتاحة رغم كونها "قبيحة وغير أنيقة في معظم الأحيان" كما تقول!

لا تحب سلمى ارتداء الفساتين الضيقة وأحذية الكعب العالي إلا في المناسبات الإجتماعية والحفلات. لذا ترتدي معظم الوقت الجينز والقمصان الواسعة وأحذية الرياضة على اختلاف ألوانها. وفي فصل الشتاء تفضل ارتداء الجاكيت الأوسع من قياسها طلبا للمزيد من الراحة.

ولم تكتف سلمى بهذا، بل أكدت كرهها لمساحيق التجميل، حيث تفضل عدم استعمالها في الايام العادية، من أجل البقاء على طبيعتها دون أي ألوان.

وتختصر خديجة هذا الأمر قائلة: "لا أحب الأزياء الكلاسيكية. أبحث عن كل ما هو عصري ومريح حتى لو كان بعيدا كل البعد عن الجمال".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"