جينيفر لورانس الأكثر إغراءً في العالم

تصدّرت الممثلة العالمية Jennifer Lawrence قائمة أكثر النّساء إغراء في العالم لعام 2014 بحسب الإحصاء السنوي الذي تعدّه مجلّة FHM البريطانية.

Lawrence البالغة من العمر 23 عاماً لعبت أدوار البطولة في العديد من الأفلام السينمائية، أهمها: "Hunger Games" و"American Hustle"، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: الـOscar والـGloden Globes و الـ Academy Award.

يُذكر أنّ هذه المرّة ليست الأولى التي تحجز الممثلة فيها مكاناً على قوائم عالمية، إذ كانت من بين 50 أجمل امرأة في العالم ضمن القائمة السنوية التي تصدرها مجلة People لهذا العام.

وإلى جانب Lawrence، من هن أبرز النّجمات اللواتي حجزن لأنفسهنّ أمكنة على القائمة؟

Rihanna: المرتبة الثالثة

Mila Kunis: المرتبة السادسة

Beyoncé: المرتبة السابعة

Katy Perry: المرتبة 12

Taylor Swift: المرتبة 33

Jennifer Aniston: المرتبة 36

Kim Kardashian: المرتبة38

Cressida Bonas: المرتبة 45

Britney Spears: المرتبة 59

Miley Cyrus: المرتبة 79

من هي أكثر النساء إثارة بنظر الرجال؟