لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن «السيسي» و«صباحي» مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية



> أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي اليوم، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 26 و 27 مايو الجاري، وذلك بالتصديق على اسمي عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.

وأصدرت اللجنة اليوم قرارها بإدراج السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، والسيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح إلى اللجنة.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية نشر قرارها بإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين، بالجريدة الرسمية اليوم، وصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد الغد “السبت”.

ويترتب على إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية – وفقا لقراراتها بفتح باب الترشح ودعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية – السيسي وصباحي كمرشحين رسميين، السماح لكل منهما رسميًا ببدء حملته ودعايته الانتخابية حتى نهاية يوم 23 مايو الجاري، حيث تبدأ في أعقاب ذلك فترة “الصمت الدعائي” لمدة يومين إثنين قبل بدء العملية الانتخابية.