أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن «السيسي» و«صباحي» مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية

Google+ Print
لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن «السيسي» و«صباحي» مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن «السيسي» و«صباحي» مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية


> أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي اليوم، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 26 و 27 مايو الجاري، وذلك بالتصديق على اسمي عبد الفتاح وحمدين صباحي كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.

وأصدرت اللجنة اليوم قرارها بإدراج السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، والسيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح إلى اللجنة.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية نشر قرارها بإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين، بالجريدة الرسمية اليوم، وصحيفتي الأهرام والأخبار بعدد الغد “السبت”.

ويترتب على إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية – وفقا لقراراتها بفتح باب الترشح ودعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية – السيسي وصباحي كمرشحين رسميين، السماح لكل منهما رسميًا ببدء حملته ودعايته الانتخابية حتى نهاية يوم 23 مايو الجاري، حيث تبدأ في أعقاب ذلك فترة “الصمت الدعائي” لمدة يومين إثنين قبل بدء العملية الانتخابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

سفير إسرائيلي عن «زيارة السيسي»: صفحة جديدة بين القاهرة وواشنطن

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش