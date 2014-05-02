12 منفذ لتسجيل الوافدين بأسوان للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية‎

أعلن اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، فتح 4 منافذ لتسجيل الوافدين علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلي 8 منافذ بمكاتب توثيق الشهر العقاري للتيسير على الوافدين الراغبين للتسجيل ونقل مقارهم الانتخابية إلي أماكن عملهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة .

ويأتى ذلك تفعيلاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإضافة منافذ تسجيل جديدة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأشار إلي أن المنافذ الأربعة الجديدة تشمل منفذ مدينة أسوان ومقره مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالدور الأرضي بمبني ديوان عام المحافظة ، والمنفذ الثاني بمدينة نصر النوبة ومقره الوحدة المحلية للمدينة لخدمة مناطق وادي النقرة ووادي خريت ، والمنفذ الثالث بمدينة ادفو ومقره الوحدة المحلية للمدينة لخدمة مناطق وادي الصعايدة ووادي عبادي والمنفذ الرابع بمدينة أبو سمبل ومقره الوحدة المحلية للمدينة ، مع إمكانية تحركه لتسجيل الوافدين العاملين بالمشروعات الزراعية في توشكي .

وأكد المحافظ أن هذه المنافذ ستخدم المناطق ذات الكثافة العالية من الوافدين من محافظات أخري ، وقد تم تدريب عدد 4 من موظفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة بعد استلام الأجهزة من اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً بأن المكاتب الأربعة تم فتحها أمام المواطنين الوافدين حتى موعد غايته 10 مايو الجاري حتى يتسني للناخب الاستعلام عن مقر لجنته بأكثر من وسيلة منها الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات أو عن طريق إرسال رسالة SMS علي رقم ( 5151 ) أو من خلال الدليل التليفوني علي رقم ( 140 ) .