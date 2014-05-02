غدًا.. “القوى العاملة” تستقبل ممثلي الشركات الراغبة في استقبال عمالة جديدة

تستأنف وزارة القوي العاملة والهجرة غدًا السبت استقبال باقي ممثلي الشركات التي تتوافر لديها فرص العمل المتاحة ، والتي سبق وأن أعلنت عنها الوزارة والبالغة 32 ألفا و739 فرصة عمل لاختيار المؤهلات والتخصصات التي المطلوبة لديها لتشغيل أكبر قدر من العمالة الراغبة في العمل .

وكشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد حسن عشري في تصريح اليوم الجمعة، عن إن الوزارة استقبلت حتى الآن ممثلي 13 شركة قاموا باستلام 16 ألفا و757 طلبا لراغبي العمل من إجمالي الفرص المشار إليها .

وأوضحت أن أحد الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات قامت باختيار 100 راغب في العمل في تخصصات معينه من بين المرشحين إليها من الوزارة وقامت باختبارهم، وسيتم التعاقد معهم خلال الأسبوع القادم.

وأكدت حرصها على متابعة تشغيل تلك العمالة وفقا للشروط المعلن عنها بنفسها بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى قيام مديريات القوى العاملة المتوفر لديها فرص العمل بمتابعة تشغيل هذه العمالة.

أ.ش.أ