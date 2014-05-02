بالصور…محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

قام اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، بجولة تفقدية لعمارات الإسكان القومى بحى البستان ومشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بقرض 25 يناير والوحدات السكنية للحالات الأولى بالرعاية بحى السبط وحى ميتالكو بمدينة الخارجة .

و تابع مشروع القرية الريفية بمنطقة جناح ، وأصدر تعليماته باعداد بيان بالمقاولين غير الجادين وغير الملتزمين فى إنهاء العمال حسب تعاقداتهم مع مراعاة ذلك عند طرح مناقصات لانشاءات جديدة.

ووجه بإعداد جدول زمنى للانتهاء من إنشاء العمارات الاولى بالرعاية المتوقفة بحى السبط وميتالكو على ان يكون قبل 30/6 القادم .