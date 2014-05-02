أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور…محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

قام اللواء محمود  عشماوي، محافظ الوادى الجديد، بجولة تفقدية لعمارات الإسكان القومى بحى البستان  ومشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بقرض 25 يناير  والوحدات السكنية للحالات الأولى بالرعاية بحى السبط وحى ميتالكو بمدينة الخارجة .

و تابع مشروع القرية الريفية بمنطقة جناح ، وأصدر تعليماته باعداد بيان بالمقاولين غير الجادين وغير الملتزمين فى إنهاء العمال حسب تعاقداتهم مع مراعاة ذلك عند طرح مناقصات لانشاءات جديدة.

ووجه بإعداد جدول زمنى للانتهاء من إنشاء العمارات الاولى بالرعاية المتوقفة بحى السبط وميتالكو على ان يكون قبل 30/6 القادم .

 

 

 

 

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البس

 

 

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

محافظ الوادي الجديد يتفقد عمارات الإسكان القومى بحى البستان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا