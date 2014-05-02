إنهاء مسيرتين لإخوان المنوفية قبل وصول قوات الأمن

نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الجمعة بمركز السادات مسيرتين عقب صلاة الجمعة بالمنطقة الرابعة بالمدينة وقرية الخطاطبة وتم إنهاء المسيرات قبل وصول قوات الأمن وحدوث مناوشات خفيفة مع الأهالى .

انطلقت أولى المسيرات بمدينة السادات أمام سوق المنطقة الرابعة السكنية وصولا المول طيبة بشارع رابعة العدوية مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة إحتجاجا على إستمرار حبس العشرات من أبناء مدينة السادات وأحكام الاعدام الصادر بحق 628 إخوانى بالمنيا وتم إنهاء المسيرة فور علمهم بوصول قوات الأمن دون إلقاء القبض على أى من المشاركين فيها.

فيما خرج العشرات من المسجد الكبير بقرية الخطاطبة مركز السادات فى مسيرة عقب صلاة الجمعة حاملين شعارات رابعة ومرديين هتافات”مش هنعيش عبيد علشانكم هنحرركم غصب عنكم” “ضحكوا عليكوا وقالوا إرهاب وإحنا جيران والباب في الباب”, “الداخلية بلطجية”, “عسكر يحكم على جثتنا”, “عسكر يحكم تاني ليه هي الثورة قامت ليه”.

وكان التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى دعا أنصاره للحشد والتظاهر لدعوة المواطنيين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة 26، 27 مايو الجارى .