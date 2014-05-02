تركيا تطالب أمريكا بتسليم «جولن» وفقاً لاتفاقية موقعة مع أمريكا في عام 1980

أعلنت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، أنها ستطالب بإعادة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاقية وقعها رئيس الجمهورية التركي السابق كنعان آفرين في الخامس من نوفمبر عام 1980 مع واشنطن.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “خبر تورك” اليوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية ستوافق على طلب الحكومة التركية بتسلم جولن في حال انتهاكه القوانين الأمريكية.

يشار إلى أن وسائل إعلام تركية قد زعمت أن المدعي العام الجمهوري بالعاصمة التركية أنقرة قد فتح بداية الأسبوع الجاري تحقيقا شاملا بحق الداعية جولن لاتهامه بتأسيس منظمة والعمل على الإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة فيما كذبت صحف موالية لجولن هذا الخبر.

أ.ش.أ