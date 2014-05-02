الإخوان يبدأون التجمع أمام مسجد النور المحمدى بالمطرية

تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان أمام مسجد النور المحمدى، بمنطقة المسلة بالمطرية، بعد أداء صلاة الجمعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين إشارات رابعة.

فيما تحدثوا مع المصلين الخارجين من الصلاة مطالبينهم بالوقوف معهم، والخروج فى المسيرة.

موضوعات متعلقة:

تشديدات أمنية بالميادين والأماكن الحيوية بعد تفجيرات اليوم.. الأمن يكثف تواجده بـ"التحرير" و"مجلس الوزراء" وشارع مجلس الشعب تحسبا لتظاهرات الجماعة الإرهابية.. وتمشيط محيط "الداخلية" بالكلاب البوليسية

الإخوان يتجمعون أمام مسجد السادات بـ"حلوان"

هدوء بميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة والأمن يغلق النهضة

تكثيف أمنى بجوار مسجد العزيز بالله بالزيتون تحسبا لتظاهرات الإخوان

مصفحتان مكافحة شغب لتأمين حرم السكة الحديد بميدان رمسيس

مسيرة للإخوان بـ"برج العرب" غرب الإسكندرية للتنديد بترشح السيسى

عناصر الإخوان ينهون مسيرتهم فى شارع الجمهورية بـ"دار السلام"

تشديدات أمنية بمحيط قسم الطالبية تحسبا لمظاهرات الإخوان

حبس 2 من كوادر الإخوان 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف بالسويس

«تفجيرات.. أشلاء.. شهداء.. دماء» فى الذكرى الثالثة لـ «بن لادن».. انفجارات بسيناء ومصر الجديدة .. زيادة عمليات الإرهاب تزامنت مع دعم الظواهرى لـ"الإخوان" وتهديدات "بيت المقدس" بتحويل البلاد إلى جحيم