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الإخوان يبدأون التجمع أمام مسجد النور المحمدى بالمطرية

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الإخوان يبدأون التجمع أمام مسجد النور المحمدى بالمطرية الإخوان يبدأون التجمع أمام مسجد النور المحمدى بالمطرية

تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان أمام مسجد النور المحمدى، بمنطقة المسلة بالمطرية، بعد أداء صلاة الجمعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين إشارات رابعة.

فيما تحدثوا مع المصلين الخارجين من الصلاة مطالبينهم بالوقوف معهم، والخروج فى المسيرة.

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