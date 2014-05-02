بالصور.. جامعة القاهرة توقع بروتوكلات تعاون مع كلية الاقتصاد بروسيا

استقبل الملحق الثقافى المصرى بروسيا والمستشار الثقافى المصرى بروسيا الدكتور أسامة السروى، وفدا من الطلاب المصريين بجامعة القاهرة الذين وصلوا موسكو لتوقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد العليا الروسية.

وتجمع وفد الطلاب المصريين فى مقر السفارة المصرية بموسكو، حيث رحب بهم الدكتور محمد البدرى، سفير مصر بروسيا، وألقى خطابا عن العلاقات المصرية الروسية، وبعد ذلك انطلق الشباب المصرى فى أجواء العاصمة موسكو للتبادل الثقافى ومعرفة تاريخها العريق.

وقال محمد صالح الليثى، المرافق للوفد الطلابى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفد الطلابى المصرى فى طريقه إلى مطار موسكو الدولى للعودة الى القاهرة بعد الإنتهاء من توقيع عدة بروتوكلات اهمها دعم قسم الدراسات الروسية بكلية الآداب وإجراء معسكر مصرى روسى لمدة اسبوع يشمل التبادل الثقافى المصرى الروسى وغيرها من البروتوكلات.