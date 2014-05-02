أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة القاهرة توقع بروتوكلات تعاون مع كلية الاقتصاد بروسيا

Google+ Print

استقبل الملحق الثقافى المصرى بروسيا والمستشار الثقافى المصرى بروسيا الدكتور أسامة السروى، وفدا من الطلاب المصريين بجامعة القاهرة الذين وصلوا موسكو لتوقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد العليا الروسية.

وتجمع وفد الطلاب المصريين فى مقر السفارة المصرية بموسكو، حيث رحب بهم الدكتور محمد البدرى، سفير بروسيا، وألقى خطابا عن العلاقات المصرية الروسية، وبعد ذلك انطلق الشباب المصرى فى أجواء العاصمة موسكو للتبادل الثقافى ومعرفة تاريخها العريق.

وقال محمد صالح الليثى، المرافق للوفد الطلابى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفد الطلابى المصرى فى طريقه إلى مطار موسكو الدولى للعودة الى القاهرة بعد الإنتهاء من توقيع عدة بروتوكلات اهمها دعم قسم الدراسات الروسية بكلية الآداب وإجراء معسكر مصرى روسى لمدة اسبوع يشمل التبادل الثقافى المصرى الروسى وغيرها من البروتوكلات.

1%20(1).jpg

G5363879f145e5.jpg

G5363879f8a4a4.jpg

G536387a01a3b3.jpg

G536387a0ad34b.jpg

G536387a11980a.jpg

G536387a19586c.jpg

G536387a239bb2.jpg

G536387a2c0c02.jpg

G536387a34dc10.jpg

G536387a383776.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست