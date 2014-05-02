خبير بالحركات الإسلامية: غياب القرضاوى عن خطب الجمعة بقطر سيستمر

أكد طارق أبو السعد الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن غياب يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، عن خطبة الجمعة سيستمر لفترة طويلة، لاسيما بعد انتهاء دوره فى التحريض على رجال الشرطة والجيش المصرى.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "قطر تستشعر مدى الخطر الذى يسببه لها تواجد القرضاوى على أراضيها فى ظل توريطها مع دول الخليج العربى، وهو ما جعله يختفى فى الفترة الأخيرة عن الخطب، إلا أن لقاءاته بجماعة الإخوان ما زالت مستمرة.

وأوضح أبو السعد أن صورة القرضاوى تدهورت كثيرا عند الشعب المصرى، بعد أن كشف عن وجهه الحقيقى فى دعم عنف جماعة الإخوان.