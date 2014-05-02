"الإخوان" يتحركون من أمام مسجد السلام بمدينة نصر باتجاه موقف العاشر

وصلت منذ قليل، مدرعتان لقوات الأمن المركزى إلى محيط مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر، عقب انطلاق مسيرة عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، من أمام المسجد، متجهين إلى موقف العاشر بمدينة نصر.

وكان عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، قد تجمعوا عقب أداء صلاة الجمعة، أمام مسجد السلام بالحى العاشر، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والداخلية.

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