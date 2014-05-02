جوهرةٍ عطريّة في قلب السّحر الهنديّ

يدعونا عطر "أومنيا إنديان غارنيت" Omnia Indian Garnet، وهو ابتكار من دار "بولغاري" Bulgari وألبيرتو مورياس حول حجر العقيق البرتقالي الفريد، إلى رحلة عطريّة ومترفة في قلب الهند الأبديّة والساحرة. وتتداخل مكوّنات استثنائية لصناعة العطور الفاخرة بكامل قوّة كيميائها الثمينة: فيمتزج مسك الروم، وهو زهرة الرغبة والإرهاف في قلب "أومنيا إنديان غارنيت" Omnia Indian Garnet، مع زهرة الأسمنتوس، وهي الديفا الصينيّة التي تُحسن إخفاء نفسها جيداً.

تشكّل أحدث جوهرة عطريّة ضمن مجموعة "أومنيا" Omnia تكريماً عصريّاً للجمال الأخاذ والخاص بمنطقةٍ تشكّل مصدرَ وحيٍ عبر تعدّدٍ من الألوان والتركيبات والروائح، مع الانغماس من صميم القلب في بهجة العطور والأحجار الكريمة.

الهرم العطري

تجعل التموّجات الزهرية والخشبية لعطر "أومنيا إنديان غارنيت" Omnia Indian Garnet منه عطراً ملوَّناً وأنثويّاً بشكلٍ كبير ومفعماً بالطاقة.

الدرجات العليا

المندرين – الزعفران: طاقة أنيقة وباهرة

تُذكر التباينات المتألقة والمشرقة والمشبعة للدرجات العليا بسحر منطقة من آلاف الألوان. ويضيف المندرين الصقليّ نضارة لذيذة تعزّز العطر بصبغتها البرتقالية الحمضية الغنيّة بلمسة من الزعفران الذي يغلّف التركيبة بإشراق وافر ومتناقض.

الدرجات الوسطى

المسك الرومي الهندي – الأوسمنتوس: أنوثة زهرية وأبدي ومُرهفة

تقودنا الدرجات الوسطى المغناطسية في العطر إلى غنى الهند المترف. وتقترن الأوجه الرقيقة والحلوة بشكلٍ خفيف لأزهار الأوسمنتوس مع التوقيع الوافر للمسك الرومي الهندي، وهي زهرة ساحرة ومرهفة تتفتح بشكلٍ حصري عند الغسق. وتعبّر هاتان الوردتان الأيقونتان في عالم الصناعة الفاخرة للعطور، عبر طبيعتهما المتكاملة، عن أوجُه مختلفة لأنوثة غنيّة.

الدرجات الخفيفة

الخشب الهندي – الكهرمان: إرهاف رقيق بنفس درجة نعومة الحرير

في الدرجات الخفيفة، تُبرز قوة الأخشاب الهندية بشكلٍ أنيق دعوة هذا العطر المرهفة لأرض الحواس. وهي تُضيف عنصراً حاسماً وثابتاً للعطر عبر امتزاجها مع دفء الكهرمان الذي يتغلغل في البشرة بإرهاف ساحر. وتكون النتيجة صورة عاطفيّة ناعمة وغريبة، مشابهة لغروب الشمس في نهر الغانج.