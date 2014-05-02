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وزير الأوقاف يبعث برسالة سلام للعالم أثناء زيارته مقبرة عنخ آمون بالأقصر

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وزير الأوقاف يبعث برسالة سلام للعالم أثناء زيارته مقبرة عنخ آمون بالأقصر وزير الأوقاف يبعث برسالة سلام للعالم أثناء زيارته مقبرة عنخ آمون بالأقصر

 

وزير الأوقاف يبعث برسالة سلام للعالم

بعث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رسالة محبة وسلام إلي العالم أجمع من أمام مقبرة توت عنخ أمون بالمنطقة الأثرية بمقابر وادي الملوك بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن تنعم بالأمن والأمان وأن شعب مصر يحب الخير للعالم كله .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير إلي اثار البر الغربي ورافقه خلالها محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين حيث التقيا وفد سياحي الماني وتبادلا معهم الحديث حول الأوضاع في مصر والتقطوا معهم الصور التذكارية كما طمأنهم المحافظ حول هدوء الأوضاع بالمحافظة السياحية .

وقدما كلا من الوزير والمحافظ عزاؤهما لضحايا أحداث تفجيرات جنوب سيناء، مؤكدين أن أحداث العنف والإرهاب لن تزيد مصر إلا قوة وصلابة وان ما يحدث هي عمليات فردية شاذة لا تعبر عن أبناء الشعب المصري .

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بزيارة الوزير والتي زار خلالها عدد من المناطق الاثرية بالأقصر علي مدار يومينن  مشيرا الي انها زيارة حافلة بالعديد من الرسائل واكدت ان الاسلام دين يشمل جميع الحضارات وابرزت تعانق الحضارتين الاسلامية والفرعونية ولاقت استحسان العاملين بالقطاع والسياحي والاثريين والسياح واهالي المحافظة .

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