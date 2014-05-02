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مقتل 19 شخصا وإصابة 6 في انفجار ضخم بالعاصمة النيجيرية أبوجا

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مقتل 19 شخصا وإصابة 6 في انفجار ضخم بالعاصمة النيجيرية أبوجا مقتل 19 شخصا وإصابة 6 في انفجار ضخم بالعاصمة النيجيرية أبوجا

أرشيفية

وقع انفجار ضخم في العاصمة النيجيرية أبوجا بالقرب من محطة للحافلات شهدت تفجيرا مماثلا منتصف الشهر الماضي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون أمنيون إن التفجير الذي وقع في بلدة نيانيا الفقيرة على مشارف العاصمة أبوجا أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 6 على الأقل، ويقول مراسلون إن التفجير حدث بفعل سيارة مفخخة، حسب ما ذكرت بي بي سي عربية.

وقال شاهد عيان إنه شاهد عشرين جثة على الأرض في موقع الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم غير أن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة التي سبق ونفذت عمليات مماثلة معظمها في ولايات الشمال الشرقي من البلاد.

جاء  الانفجار الأخير في وقت حرج بالنسبة للسلطات التي تحاول التعامل مع قضية اختطاف 230 تلميذة نيجيرية على أيدي متشددين في أعقاب تفجير نيانيا في 14 من أبري الماضي.

وتسببت هجمات بوكو حرام هذا العام في مقتل أكثر من 1500 مدني في ثلاث ولايات في شمال شرقي نيجيريا، وفق مراسل بي بي سي، وشنت بوكو حرام هجمات عدة من قبل على العاصمة ابوجا، من بينها هجوم على مبنى الأمم المتحدة في عام 2011.

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