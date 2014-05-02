كيف تشترين ملابس الطفل الرضيع؟

لا شك أنك تفكرين فيما سترتدينه كل الفصول، ولكن ماذا عن مولودك؟ عليك أن تفكري جيدا بملابسه أيضا؛ فهي لا تعني أناقته فقط ولكن لها آثارها على صحته أيضا، خبيرات «ماذر أند بايبي» يساعدنك على اختيارها.

لا يتمكن المواليد من تنظيم درجة حرارة أجسامهم إلى أن يصبحوا في الخامسة أو السادسة من العمر، هذا ما تؤكده ريتشل واديلوف، ممرضة الأمومة؛ لذا فهم معرضون لخطر الدفء الزائد في الصيف، وقد يؤدي هذا إلى تشنجات حرارية، التي لا تشكل خطرا كبيرا على حياة الطفل ولكنها قد تكون مخيفة. بالإضافة إلى ذلك فإن الطفل الذي لا يشعر بالراحة ليس طفلا سعيدا؛ لذا فإن تزويده بملابس مريحة قد ترسم الابتسامة على وجهه أيضا.

لاختيار أفضل

انتقي أقمشة طبيعية وخفيفة. وتقول ستيسي كولفن، بائعة ملابس الأطفال في John Lewis: «أفضل خيار هو الأقمشة القطنية مائة في المائة أو الحريرية؛ فهي تسمح لبشرة الطفل بالتنفس بسهولة أكبر؛ لذا تمنع الاحترار».

خزانة ملابسه

ما هي الملابس الأساسية التي عليك شراؤها؟ هناك السترات القطنية، أضيفي إليها هذا قمصان الـ«تي شيرت»، و«شورت» من الكتان أو بنطلون من الكتان. وإذا كان طفلك يمشي فاشتري له صندلاً يدعم قدمه، مع جوارب قطنية، وإلا فاتركيه يمشي حافي القدمين. ولأجل خزانة ملابس مريحة تنصحك ريتشل بالتالي:

1 - اشتري ملابس أكبر بمقاس واحد من مقاس الطفل؛ لكي تكون فضفاضة ومريحة.

2 - اخلطي بين قطع الملابس التي يمكن خلعها بسهولة إذا ارتفعت درجة الحرارة.

3 - لا تبالغي في إلباسه طبقات كثيرة، فإذا كان الجو حارا جدا فإن إلباسه الحفَّاظ مع سترة قطنية يكفي.

4 - بالنسبة لملابس النوم، قيسي درجة حرارته عن طريق وضع يدك على مؤخرة عنقه. إذا كان دافئا جدا فأزيلي إحدى الطبقات. وإذا كان الجو حارا جدا يكفي إلباسه سترة وكيس النوم الصيفي أو شرشف قطني.

في الخارج

حين تخرجين معه يجب أن تزيد ملابس مولودك لحمايته من الشمس. ولقضاء فترات أطول في الخارج تنصح ستيسي:

1 - ألبسيه طقما خاصا للحماية من الشمس... فبشرة الأطفال أكثر حساسية بكثير من بشرتنا؛ لذا فهي تحترق بسرعة كبيرة، وهكذا فإن الطقم يقيه إذا كان يلعب في الحديقة، أو على الشاطئ مثلا. فهو يتميز بقماش مقاوم للماء خفيف، ويوفر حماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

2 - يجب إبقاؤه إن كان تحت الـ ستة أشهر في الظل، ولكن حين يبدأ طفلك بالمشي والحركة أضيفي لوشن الحماية من الشمس (يحتوي على عامل وقاية لا يقل عن 30) بغض النظر عما يرتدي.

3 - من الأشياء الضرورية أيضا القبعة، وكوني له مثالا جيدا عن طريق ارتداء قبعة بنفسك، واختاري قبعة بحافة عريضة ومن القطن السميك له. والقبعات الأفضل هي التي لها شريط تحت الرقبة للحفاظ عليها في مكانها.

4 - ليس هناك حاجة لتجنب الشمس تماما، فقد أصبح الآباء والأمهات يخافون جدا من الشمس إلا أن بعض التعرض لها مهم؛ لتصنيع فيتامين D (المهم جدا لصحة العظام)؛ لذا لا تتجنبيها تماما.

5 - من الأوقات المفضلة للتعرض للشمس ساعات الصباح المبكرة، وساعات بعد الظهر المتأخرة حين لا تكون الشمس شديدة، ولكن لا تمكثوا فترة طويلة.