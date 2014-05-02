وزارة التعليم توقع برتوكولا مع جيزة للغزل لإنشاء مدرسة فنية

وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلة فى قطاع التعليم الفنى بروتوكول تعاون، مع شركة جيزة للغزل والنسيج، ومركز تكنولوجيا النسجيات، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية فنية باسم "مدرسة جيزة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج"، وذلك اعتباراً من العام الدراسى 2014/2015، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، على أن تقوم الوزارة بتحديد النظام المالى للمدرسة طبقاً لما هو مطبق بالمدارس المناظرة للتعليم والتدريب المزدوج.

جرى توقيع البروتوكول بعدما تقدمت شركة جيزة للغزل والنسيج بطلب إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة داخل مصنع الشركة، وذلك لتدريب كوادر تكون مؤهلة وقادرة على القيام بعمليات الإنتاج والصيانة داخل المصنع، اعتمادا على خبرة الشركة فى تطوير وتدريب العنصر البشرى للعاملين بمجال المنسوجات.

قامت لجنة من قطاع التعليم الفنى بمعاينة المدرسة المجهزة داخل مصنع الشركة، وبحث التجهيزات التى تناسب المنهج العلمى والعملى المعتمد من وزارة التربية والتعليم، واتضح أن المدرسة مطابقة للمواصفات، والتجهيزات تتناسب مع المنهج المعتمد.

كما قامت لجنة من قطاع التعليم الفنى بمعاينة مركز تكنولوجيا النسجيات وبحث التجهيزات التى تناسب التدريب الأساسى للطلبة، واتضح أن المركز به التجهيزات التى تتناسب مع الغرض من عملية التدريب الأساسى.

ونص البروتوكول الثلاثى على أن تكون مدة الدراسة بالمدرسة المذكورة ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام السنوات الثلاث)، ويحدد بها اسم المهنة، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من جمعية المستثمرين والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث يتم تطبيق الخطة الدراسية ومنهج وزارة التربية والتعليم لمهنة الملابس الجاهزة، لطلاب الصفــوف الثلاثة، ويقوم خبراء متخصصون من الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوضع المناهج المتخصصة للتدريس فى حالة التطوير بالتعاون مع الفنيين المتخصصين بالمهنة المذكورة، ويجوز إضافة مهن أخرى جديدة أو إلغاء المهنة المشار إليها وفقاً لاحتياجات شركة جيزة، ويصدر بذلك قرار من الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم، بناءً على طلب رسمى من الأطراف المشاركة فى اتفاق التعاون.

> وبمقتضى البروتوكول تقوم شركة "جيزة للغزل والنسيج" (الطرف الثانى) بالمهام الآتية:

> ــ التنسيق مع مركز تكنولوجيا النسجيات لتوفير هيئة التدريس للمواد العلمية والعملية (الفنية)، ومواد الثقافة العامة بشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى ومتخصص أو حاصل على دورة تأهيل تربوية بعد موافقة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

> ــ إعداد وتجهيز الأماكن المخصصة للدراسة العلمية والدراسة العملية (معامل- ورش) بالتجهيزات اللازمة لحسن أداء وسير العملية التعليمية للخطة الدراسية المعتمدة للصفوف الثلاثة، وبما يحقق تنفيذ المنهــج الموضــــوع (نظرياً وعملياً) للمـــدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المــزدوج (نظام السنوات الثلاث).

> ـــ تدبير الخامات والأجهزة للتدريبات العملية وفقاً للمنهج المقرر لأداء امتحانات النقل وتوفير المطلوب من الورش والخامات والأدوات اللازمة لامتحان العملى للصف الثالث وطبقاً للقرار الوزارى رقم 62 لسنة 2007 والكتب الدورية والتعليمات المنظمة للمدارس المناظرة وطبقاً لتعليمات لجنة الإدارة.

> ـــ الالتزام بتوفير وسيلة مواصلات مناسبة تخصص لانتقالات الطلبة من وإلى المصنع يومياً دون تحميل الطلاب أى أعباء مالية، وتوفير وجبة غذائية للطلاب يومياً للمساهمة فى الرعاية الصحية لهم.

> ــ عمل عقود تدريب للطلبة لمدة 3سنوات على الأقل ومحدد بها ساعات التدريب ومكافأة الطالب الشهرية.

> ــ إصدار شهادات الخبرة لخريجى المدرسة مُعتمدة من الشركة.

> ويتولى مركز تكنولوجيا النسجيات (الطرف الثالث) القيام بالاختصاصات الآتية: ـ

> ــ توفير ورش التدريب الأساسى لطلبة الملابس الجاهزة للصفوف الثلاثة.

> ــ تنفيذ برامج التدريبات الأساسية طبقاً لخطة المنهج الموضوع من وزارة التربية والتعليم.

> ــ توفير هيئة التدريس للمواد الفنية العملية.

> ــ توفير هيئة التدريس للمواد الفنية العلمية والثقافية لمدرسة جيزة.

> ــ تطوير الخطط الدراسية والمناهج طبقاً لاحتياجات شركة جيزة بالإشتراك مع جميع الأطراف.

> ــ الاشتراك فى تنظيم وتنفيذ أعمال امتحانات الدبلوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المعنية.

ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتشكيل مجلس إدارة مدرســـة شركة / مصنــع "جيزة " للتعليم والتدريب المزدوج برئاسة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة شركة جيزة أو من يفوضه، مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المهنى التابع لقطاع التعليم الفنى والتجهيزات، مدير مركز تنمية الموارد البشرية والخدمات بالمحافظة، ثلاثة أعضاء من شركة / مصنع "جيزة" يحددهم رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا النسجيات.