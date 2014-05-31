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حزب نصر بلادى يستنكر حادثى التفجير بطور سيناء ويطالب بوقف المخطط الأرهابى الخسيس

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حزب نصر بلادى يستنكر حادثى التفجير بطور سيناء ويطالب بوقف المخطط الأرهابى الخسيس حزب نصر بلادى يستنكر حادثى التفجير بطور سيناء ويطالب بوقف المخطط الأرهابى الخسيس

القاهرة : وليد سلام                                                                                                                                  أستنكر حزب نصر بلادى برئاسة الدكتور حلمى الحديدى ،حادثى  التفجير الإرهابى الذى أستهدف أتوبيس سياحى بطور سيناء ، وأخر أستهدف كمين وادى طور سيناء والذى راح ضحيته المجند أحمد على السيد عمروأصابة أخرون
وأكد الأمين العام للحزب محمد أبوالفضل ، أن هذه الأعمال تنبأ عن منظومة لسلسلة من أعمال منظمة، مستهدف أن تكون متفرقة في أنحاء البلاد إثناء المصريين عن مواصلة خارطة الطريق وتعطيل الأنتخابات الرئاسية ، التي يؤكد عليها الحزب وبإصرار على مواصلتها من أجل استقرار السلطات على نهج نصوص الدستور
يذكر أن محافظة جنوب سيناء أستيقظت على انفجارين، صباح اليوم الجمعة، حيث وقع أول انفجار فى أتوبيس سياحى تابع لشركة "حورس" للنقل والسياحة على بعد 30 كيلو مترًا من طور سيناء عند رأس زاره.
وفى السياق ذاته قال مصدر أمنى إن إرهابيًا فجر نفسه فى كمين وادى طور سيناء، منذ قليل، مشيرًا إلى أن الانفجار نتج عنه وفاة الانتحارى، واستشهاد مجند بالقوات المسلحة، وإصابة 3 آخرين

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