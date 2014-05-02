100 ألف جنيه مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك

ضاعفت إدارة النادي الإسماعيلي مكافاة الفوز للاعبي الإسماعيلي حيث تم رصد 100 ألف جنيه تحملها مناصفة 50 ألف جنيه من الشركة الراعية للنادي و50 ألف جنيه من رئيس النادي.

وصرح محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلي قائلا: "إجمالى المكافأة للاعبي الفريق لهذه المباراه طبقا للائحه تصل إلى 100 ألف جنيه سوف نضيف لها 100 ألف أخرى".

وتابع "المكافأة طبقا للائحه لكل لاعب 3 آلاف جنيه سوف يتم مضاعفتها بعد هذا الفوز الغالي".

وأضاف أبو السعود "الفوز يستحق اللاعبين هذه المكافاة لأن الهزيمة كانت ستبعد بالفريق عن الدخول إلى المربع الذهبي لهذا فالفوز دفع بنا خطوات كبيرة للصعود لكن مطلوب الفوز فى المباريات الآخرى لتاكيد الصعود للرباعية".