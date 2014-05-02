أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

100 ألف جنيه مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك

Google+ Print
100 ألف جنيه مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك 100 ألف جنيه مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك

ضاعفت إدارة النادي الإسماعيلي مكافاة الفوز للاعبي الإسماعيلي حيث تم رصد 100 ألف جنيه تحملها مناصفة 50 ألف جنيه من الشركة الراعية للنادي و50 ألف جنيه من رئيس النادي.

وصرح محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلي قائلا: "إجمالى المكافأة للاعبي الفريق لهذه المباراه طبقا للائحه تصل إلى 100 ألف جنيه سوف نضيف لها 100 ألف أخرى".

وتابع "المكافأة طبقا للائحه لكل لاعب 3 آلاف جنيه سوف يتم مضاعفتها بعد هذا الفوز الغالي".

وأضاف أبو السعود "الفوز يستحق اللاعبين هذه المكافاة لأن الهزيمة كانت ستبعد بالفريق عن الدخول إلى المربع الذهبي لهذا فالفوز دفع بنا خطوات كبيرة للصعود لكن مطلوب الفوز فى المباريات الآخرى لتاكيد الصعود للرباعية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع