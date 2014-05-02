"سيدتي نت" يرافقك بجولة على أشهر متاحف "أمستردام"

سافرت النجمة اللبنانية كارول سماحة إلى العاصمة الهولندية "أمستردام" أخيراً لإحياء حفلات، من دون أن تفوّت فرصة التجوّل في شوارع هذه المدينة التي تعجّ بالدرّاجات الهوائيّة.ولأنّها تُعدّ مدينة المتاحف الأولى في العالم، رافقينا في جولة على أشهر المتاحف التي تطلعك على العراقة الهولنديّة وتاريخها الأصيل.

تُعتبر أمستردام من أفضل المدن السياحيّة في العالم!

وإذا أتيحت لك فرصة زيارتها، فأنت محظوظة، لأنك ستعيشين الحريّة المطلقة في بلد الانفتاح، حيث الأمور المحظورة في جميع بلدان العالم متاحة فيها!

ولا تفوّتي زيارة أشهر المتاحف في أمستردام، وأبرزها:

1- متحف "ريجكس"

يقع في جنوب "أمستردام"، وقد أنشأ منذ أكثر من مئتي سنة، ويُعدّ الأكثر زيارة في "هولندا". يحتوي على أكثر من 2000 لوحة من العصر الذهبي الهولندي، بتواقيع تشكيليين بارزين، أمثال:فرانس هالس ويوهانس فيرمير ويان شتين ورامبرانت، فضلاً عن حوالى 8000 من المقتنيات العتيقة التي تجسّد الثقافة التاريخيّة والفنيّة الهولنديّة.

ويُمكنك التقاط الصور الفوتوغرافية بكاميرتك الخاصّة في داخله، من دون استخدام "الفلاش".

يفتح أبوابه يوميّاً من التاسعة صباحاً حتّى الخامسة بعد الظهر، مقابل 15 يورو للبالغين ومجاناً لمن هم دون الـ18 سنة.

2- متحف "هاوسبوت"

يمنحك فرصة فريدة متمثّلة في التجول داخل متحف على متن مركب حقيقي. وقد بُنيت السفينة سنة 1914، وحملت اسم "هندريكا ماريا"، منذ ذلك الحين. يُسمح بالتصوير في الأرجاء، وهناك منطقة لعب للأطفال، كما يُمكنك احتساء الشاي الساخن في إحدى صالات القارب.

يستقبل زوّاره من مارس (آذار) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة عصراً، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) حتى فبراير (شباط) في نفس التوقيت، خلال الأيّام الممتدة من الجمعة إلى الأحد فقط؛ وذلك مقابل 3.75 يورو للشخص لقضاء ساعة أو اثنتين.

3- متحف الحقائب والمحافظ

يقع على قناة "هرنغرات"، وهو واحد من أكثر متاحف الأزياء المرموقة في العالم، حيث تُعرض حقائب اليد التاريخيّة التي تعود إلى العصور الوسطى. يبلغ عدد الحقائب حوالى 4000 حقيبة، تجمع ما بين المقتنيات الكلاسيكية والحديثة.

يفتح المتحف أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، مقابل 8.5 يورو للبالغين، ومجاناً لمن هم دون الـ12 عاماً.

4- متحف الجبن

نظراً إلى شهرة هولندا بالجبن، تمّ إنشاء هذا المتحف لشرح طريقة صنعه، حيث تباع صنوفه اللذيذة المختلفة.

ومن المثير للاهتمام أنك تستطيعين مقارنة جميع أنواع الجبن المتوفّرة وأن تتذوّقي طعمها بحريّة.

يفتح أبوابه يوميّاً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

5- متحف الألماس

لأنّ هولندا كانت تعدّ من أهمّ مراكز إنتاج الألماس، تأسّس هذا المتحف سنة 2006، في قلب "أمستردام"، ليُسلّط الضور على كيفية نشوء الألماس جيولوجياً، وليشرح كيف أصبح رمزاً للثروة، إلى جانب كونه رمزاً للجمال والقوّة.

يفتح أبوابه من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً، مقابل 6 يورو للبالغين.

6- متحف التدخين

يقع وسط مدينة "أمستردام"، وهو يُعطي فكرة عميقة عن تاريخ التدخين في مختلف قارات العالم منذ القدم حتى اليوم. يعرض أكثر من 2000 من العناصر، التي تمثل مجموعة كبيرة ومتنوّعة من أنابيب التدخين والأواني التي استخدمت في جميع أنحاء العالم على مدى سنوات عديدة.

يفتح أبوابه من الأربعاء إلى السبت، من الثانية عشرة ظهراً حتّى السادسة مساء، مقابل 5 يورو للشخص.

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