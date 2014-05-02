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مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى 3 تفجيرات إرهابية تضرب القاهرة وجنوب سيناء

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى 3 تفجيرات إرهابية تضرب القاهرة وجنوب سيناء مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى 3 تفجيرات إرهابية تضرب القاهرة وجنوب سيناء

 

الاتوبيس الذى تم تفجيره بجنوب  سيناء

لقى أربعة أشخاص مصرعهم ، صباح اليوم الجمعة، فى 3 تفجيرات متفرقة بالقاهرة وجنوب سيناء .

مصرع مجندين شرطة وإصابة 6 فى هجوم على كمين وادي طور سيناء 

لقي مجندين مصرعهما وأصيب 6 آخرون، ، عقب قيام  انتحاري بتفجير نفسه صباح اليوم، في كمين أمني بمنطقة وادي الطور بجنوب سيناء . 

وكشف مصدر طبى بمستشفى طور سيناء عن أسم المجند الشهيد  وهو أحمد على السيد عمر (22 سنة) تابع للوحدة 113.

والمصابون فى الهجوم الإرهابى هم : خالد محمد على ومحمد عبد الكريم وعمر محمد فرج وقطب جميل محمد وأحمد كمال، وأعمارهم جميعًا بين 21 سنة إلى 22 سنة.

3 مصابين فى تفجير اتوبيس سياحى بالطور 

أصيب 3 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف أتوبيس سياحي تابع لشركة «حورس» للنقل والسياحة، على طريق الطور في محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، وذلك فى الساعة السادسة الا ربع صباحا في منطقة “رأس جاره” البترولية والتي تقع علي بعد 50 كيلومترا من شرم الشيخ تجاه الطور .

والمصابون هم :«السيد السعيد عامر – 45 سنة – حماده محمد حسن 30 سنة – عاطف حمدي أحمد عبد الغني 24 سنة» وهم من العاملين في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ وتم نقلهم إلي مستشفي الطور العام لتلقي العلاج اللازم .

وانفجار أخر يستهدف محكمة الجديدة 

انفجرت عبوة محلية الصن، في الساعة الثامنة والربع صباحًا، بصندوق الإشارات المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أسفر عن استشهاد العريف عبد الله محمد عبد الله من قوة إدارة مرور النزهة، وإصابة الملازم أول نصر عبد القادر محمد إبراهيم “الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة”، و3 مجندين بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح مصدر أمنى أن الأنفجار سببه قنبلة تم زرعها في كشك كهرباء، بالقرب من المحكمة، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتمشط الأجهزة الأمنية المنطقة، وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

 

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