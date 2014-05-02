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ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

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ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

2 مايو 2014 | 11:00 صباحاً

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سولار مهرب- أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية من ضبط مدير محطة تموين قبل بيعه 7000 لتر سولار فى السوق السوداء .

تلقى اللواء حسن عبد الحي، مديرأمن الدقهلية أخطارا من إدارة شرطة والتجارة بشن حملـة أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كفر سعد بالسنبلاوين، لقيامه بتجميع 7000  لتر سولار مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء  بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم  بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950  والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 102 ، 103 لسنة  2011 م.

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 7195 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2014م.

2014-05-02

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