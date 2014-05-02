ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية من ضبط مدير محطة تموين قبل بيعه 7000 لتر سولار فى السوق السوداء .

تلقى اللواء حسن عبد الحي، مديرأمن الدقهلية أخطارا من إدارة شرطة التموين والتجارة بشن حملـة أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كفر سعد بالسنبلاوين، لقيامه بتجميع 7000 لتر سولار مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 102 ، 103 لسنة 2011 م.

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 7195 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2014م.