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الجبهة الثورية: مقتل 22 من القوات السودانية بجنوب كردفان

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الجبهة الثورية: مقتل 22 من القوات السودانية بجنوب كردفان الجبهة الثورية: مقتل 22 من القوات السودانية بجنوب كردفان

أعلنت الجبهة الثورية المتمردة بالسودان، مقتل 22 من جنود القوات الحكومية بجنوب كردفان، وتشتيت متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية بعد محاولته احتلال قرية (مرديس).

وأكد بيان للجبهة الثورية وفقا لصحيفة “سودان تربيون” اليوم الجمعة تكبيد قوات السودانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بلغت 22 قتيلا بينهم قائد الدفاع الشعبي وضابط أخر، كشف البيان عن أسمائهما وأرقامهما العسكرية.

واتهم البيان، القوات الحكومية بالاعتداء على مناطق “ديري ،عبري، تومو ومرديس” جوا وبرا، واستهداف المناطق المأهولة بالسكان مما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وتشريد أكثر من 20 ألف مواطن وفرارهم نحو الجبل وسط ظروف قاسية -على حد وصف البيان.

وفي سياق ذي صلة، وجه الصادق المهدي نداء للحكومة السودانية والجبهة الثورية وقواها المسلحة على رأسها الحركة الشعبية – قطاع الشمال – للاتفاق على هدنة لمدة ثلاثة أشهر لإفساح المجال لتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين وإجراء محادثات سلام جادة تحت مظلة مجلس السلام القومي الذي أقره الرئيس البشير مؤخرا.

وأكد أهمية نقل المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – قطاع الشمال – إلى الداخل للوصول إلى سلام شامل تشارك فيه كل القوي السياسية ويضمن في الدستور القادم.

 

ا.ش.ا

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