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وزير الداخلية ينعى عريف الشرطة ضحية انفجار كشك المرور بميدان المحكمة

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وزير الداخلية ينعى عريف الشرطة ضحية انفجار كشك المرور بميدان المحكمة وزير الداخلية ينعى عريف الشرطة ضحية انفجار كشك المرور بميدان المحكمة

نعى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عريف الشرطة الشهيد عبدالله محمد عبدالله، من قوة إدارة مرور النزهة، والذى استشهد صباح اليوم اثر انفجار استهدف كشك مرور ميدان المحكمة بمصر الجديدة، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد البطل.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن عبوة محلية الصنع انفجرت صباح اليوم بصندوق الإشارات المرورية بميدان المحكمة بمصر الجديدة.

وأكد مسئول مركز الاعلام الأمنى – فى بيان صادر عن وزارة الداخلية – أن الحادث الارهابى أسفر عن استشهاد العريف عبدالله محمد عبدالله من قوة إدارة مرور النزهة، وإصابة الملازم أول نصر عبدالقادر محمد إبراهيم الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وثلاثة مجندين بإصابات مختلفة، مشيرا الى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأشار مسئول مركز الاعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انتقلت على القور الى مكان الانفجار؛ حيث تم فرض كردون أمنى بالمنطقة، فيما تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

أ.ش.أ

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