اختراع مصري لزراعة الحاصلات الزراعية باستخدام مياه البحر

شهد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري، رئيس جامعة الفيوم، ” سيمنار” علمي تم تنظيمه بقسم البساتين بكلية الزراعة بجامعة الفيوم بعنوان ” ابتكار طريقة جديدة لزراعة الحاصلات الزراعية باستخدام مياه البحرالمالحة “.

وأعرب عبد التواب عن بالغ سعادته بهذا الابتكار الجديد الذى “يثبت حيوية الباحثين المصريين وقدرتهم على المشاركة فى تنمية وتطور بلدهم وتقديم افكار جديدة لخدمة البشرية مؤكدا ضرورة التعاون والعمل كفريق واحد داخل الجامعة فى مجال البحث العلمي”.

و أشار” عبدالتواب” إلى تبنى الجامعة لمثل هذه الاختراعات والمشروعات البحثية حتى تساهم فى دفع قاطرة التنمية والنهوض بالوطن عامة.

> وقام صاحب الابتكار الدكتور محمد الأنور المدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة وعضو ائتلاف تنمية الاقتصاد المصري بعرض مختصر للاختراع المسجل برقم “350 لسنة 2014″، الذى تم تطبيقه على شاطئ بحيرة قارون بالفيوم ( التي تزيد ملوحتها عن البحر الابيض المتوسط) ، وأوضح بأن هذا الاختراع يعتمد على الحصول على أكبر قدر من التبخير داخل نظام خاص تم تصميمه بطريقة تجعل النبات يستفيد من الماء في صورته البخارية .

وقال أن المشروع يهدف إلى إيجاد طريقة لحماية مصر والوطن العربى من الفقر المائي وتعمير الصحراء عن طريق استخدام مياه البحار وأيضا المياه شديدة الملوحة وبالتالي امكانية زراعة ملايين الأفدنة من صحراء مصر و المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية٠٠ واشار الى ان الاختراع يتميز بانخفاض ونقص التكاليف الإنشائية نسبة إلى تكاليف محطات التحلية، و قلة الاحتياج من الطاقة، حيث إنه نظام بيئي يعمل مباشرة مع سطوح الشمس.

وقد نال الابتكار الجديد اعجاب كل من، الدكتور أحمد جابر شديد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور خالد إسماعيل حمزة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، وحضور وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليةاذين حضروا السيمينار ٠

وكان الباحث قد عرض ابتكاره امام المنتدي الاول لرواد الاعمال العرب والافكار المبتكرة ” نحو آفاق للتكامل الاقتصادي لرواد الاعمال العرب والمبتكرين العرب “الذى اقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فى الفترة الفترة من ١٨ وحتى ٢٠ من فبراير الماضى ونال اعجاب وتقدير كافة المشاركين من الدول العربية وفاز بشهادة تقدير من مجلس الشباب العربى ضمن خمسة ابتكارات واختراعات عربية وكذلك بمنحة تمويل للمشروع من مؤسسة الامير محمد بن فهد بالسعودية ٠

ا.ش.ا