انتظام العمل بميناء السخنة بعد انتهاء اضراب عمال بلاتنيوم

قال مسئولو ميناء السخنة وهيئة الموانئ بالسويس إن الأوضاع عادة لطبيعتها صباح اليوم الجمعة بميناء السخنة والعمل انتظام بشكل طبيعي وجيد بعد أنتهاء أزمة بلاتنيوم ، موضحين أن أبواب الميناء تم افتتاحها والحركة الملاحية عادت من جديد بعد توقف استمر 4 أيام.

كان مسئولو ميناء السخنة قد أعلنوا أمس انتهاء أزمة إضراب عمال بلاتنيوم وعودة الحركة الملاحية بالميناء بعد تدخل مسئولو الجيش الثالث الميداني والقوي السياسية والتوسط بين العمال والشركة الجديدة التى ستتعاقد معهم لإدارة شئونهم الإدارية.

وقال عمال بلاتنيوم فى تصريحات خاصة إن إدارة الشركة الجديدة استجابة لمطالبهم بتعديل العقود مع مستشفى السلام العسكري لهم ولكافة أسرهم بالإضافة لتعديل العقود والموافقة على كافة مطالبهم ، معلنين انتهاء احتجاجهم وعودة العمل للميناء.