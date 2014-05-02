ننشر أسماء المصابين في انفجار أتوبيس طريق «شرم الشيخ – الطور»

صرح اللواء عادل كساب، مدير عام مركز عمليات محافظة جنوب سيناء، بأن المصابين الثلاثة في حادث إلقاء انتحاري عبوة ناسفة على أتوبيس نقل الموظفين هم :«السيد السعيد عامر – 45 سنة – حماده محمد حسن 30 سنة – عاطف حمدي أحمد عبد الغني 24 سنة» وهم من العاملين في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ وتم نقلهم إلي مستشفي الطور العام لتلقي العلاج اللازم .

ففي ثاني انفجار يقع اليوم بمحافظة جنوب سيناء انفجرت عبوة ناسفة في أتوبيس يقل موظفي الفنادق القادمين من الاجازات عائدين الى شرم الشيخ فى الساعة السادسة الا ربع صباحا في منطقة “رأس جاره” البترولية والتي تقع علي بعد 50 كيلومترا من شرم الشيخ تجاه الطور ، وقد أدى الانفجار إلي إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة.

وأوضح اللواء عادل كساب، أن أحد الأشخاص قام بإلقاء عبوة ناسفة علي الاتوبيس ولكن العبوة انفجرت فيه ولقي مصرعه فى الحال، وأدي انفجار العبوة إلي تطاير زجاج الاتوبيس وإصابة 3 اشخاص تم نقلهم إلي مستشفي الطورالعام.

أ ش أ