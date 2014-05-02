الصبار يجدّد خلايا الجسم

هل مللت من عيوب بشرتك وتريدين التجديد من خلايا جسمك؟ لم لا تقومين بتجربة طريقة الصين في هذا الأمر؟

فطريقة الصين تعتمد في مكوناتها على الصبار الذي يعتبر من أهم المستحضرات في نمو أنسجة الجلد وتجديدها، وهي طريقة ممتعة وذات تأثير إيجابي على خلايا الجسم.

قد يعجبك: خلطة إكليل الجبل لتفتيح وتبييض البشرة

"سيِّدتي نت" يقدم إليك الطريقة من خلال السطور التالية، فقومي بتنفيذها ثم حدثينا عن تجربتك:

- الأدوات:

1. أداة للتدليك كالليفة المغربية أو أداة الصنفرة.

2. 8 ملاعق من مقشر للجسم "يفضل استخدام مقشرات المشمش الطبيعية".

3. ملعقتان من زيت الزيتون الأصلي.

4. 4 ملاعق من "لوشن" أو كريم ترطيب الجسم.

5. 4 ملاعق من مستخلص الصبار، ويفضل أن تقومي بالحصول عليه بنفسك عن طريق استخراج الجيل من نبتة عمرها سنتين أو أكثر، واغسليه ونظفيه، ثم قومي بقطع طرفه بالسكين وعصره حتى يخرج منه الجيل، وإن لم تتوفر لديك هذه الإمكانية يمكنك أن تقومي بالحصول على جيل الصبار الجاهز مع التأكد من أنه أصلي النوعية.

- الطريقة:

1. اخلطي زيت الزيتون والمقشر في وعاء.

2. قومي بأخذ حمام ساخن وسريع لتليين جلدك حتى تستطيعي إزالة الجلد الميت منه.

3. ضعي الخليط في أماكن التشققات والخطوط البيضاء في جسمك، ثم قومي بالتدليك الدائري والخفيف لمدة 4 دقائق.

4. جففي جسمك جيداً، ثم ابدئي بوضع مزيج من الكريم والصبار، ودلكي جسمك به حتى يمتصه تماماً.

تابعي أيضاً: