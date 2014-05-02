ضاحي خلفان: أسعد شعب هدف خليجي

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إن هدف «أسعد شعب» الذي أعلنته الإمارات يجب أن يكون هدفاً لخليجنا عامة، متمنياً أن تكون عل أجندة قممنا الخليجية تعليم المواطن الخليجي وصحته وعمله وسكنه مقارنة بدول العالم ليكون الأفضل.

جاء ذلك في تدوين لمعاليه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف معاليه: إن «مناورة سيف عبدالله التي أجرتها القوات المسلحة السعودية عبرت عن تحالف عسكري استراتيجي غير معلن بين دول التعاون الثلاث، هذا التحالف الثلاثي حريص كل الحرص عل أمن دول الخليج العربي.. وهو رسالة سلام للجميع.

هكذا قرأت المناورة من خلال اطلاع متواضع عل صور القادة الذين تواجدوا في منصة الاستعراض ضيوف شرف.

وقال: «اليوم تأتي الأنباء بما يفيد أن المجلس أقر إنشاء انتربول خليجي مقره في أبوظبي، فعل الصعيدين العسكري والأمني تبدو الصورة معبرة عن تلاحم يرمي ال تحقيق الاستقرار».

وقت مناسب

وقال معاليه: «مناورة سيف عبدالله جاءت في الوقت المناسب تماما لقطع الطريق أمام أي تفسير يتناوله البعض عن تأزم الأمور في مجلس التعاون الخليجي، وعل قادة الخليج أن يضعوا هدفا خليجيا استراتجيا، ألا وهو إسعاد المواطن الخليجي.. هذا الهدف الذي أعلنته الإمارات صراحة «أسعد شعب»، ليكون هدف أسعد شعب هدفاً لخليجنا عامة.

وأضاف: «أتمنى أن تكون عل أجندة قممنا الخليجية - تعليم المواطن الخليجي وصحته.. وعمله وسكنه.. الخ مقارنة بدول العالم ليكون الأفضل، وحكام الخليج اذا عملوا بمنهجية العمل الذي يركز عل خدمة الأداء الحكومي وتطويره وتحسينه لصالح المواطن.. ثم استطلعوا رضا الناس وآمنوا بأهميته، وعملوا من أجل أن يستجيبوا لحاجات الناس.. فسيكونون النموذج الأفضل عل الدول في المنطقة.

وقال: يجب ألا تشغلنا الأعمال المكتبية والكراسي الذهبية عن الفزعة والتلبية لحاجات المواطنين، وشخصيا وبلا مجاملة محمد بن راشد ومحمد بن زايد هكذا وبلا ألقاب أر فيهما نفس القائد الذي يحس نبض المواطن ويتعرف عل آلامه وآماله ويحققها له.

وكان ذلك نهج زايد في تقصي الحقائق، يجول ميدانيا لير، لا ليقال له فقط، فالعين أصدق أخبارا من الأذن.

وختم ضاحي خلفان تدوينه بالقول: «تلاحمنا الخليجي وتعاضدنا وإصرارنا عل التماسك وعدم التغريد منفردين عن بعضنا البعض يجعل لنا في عيون الآخرين هيبة».