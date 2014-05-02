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رحلات خاصة على (فيري دبي) من "الطرق" لمتابعة القفال

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رحلات خاصة على (فيري دبي) من "الطرق" لمتابعة القفال رحلات خاصة على (فيري دبي) من "الطرق" لمتابعة القفال

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات خدمة خاصة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع من رواد النقل البحري السياحي لا سيما من محبي فيري دبي للاستمتاع بمشاهدة سباق (القفال 2014) يوم السبت الموافق 17 مايو 2014.

ويقام الحدث سنوياً برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صاحب الفكرة ومؤسس السباق عام 1991، وهو سباق تراثي عريق للسفن الشراعية الإماراتية 60 قدما.

وقال حسين خانصاحب، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام الفاعل في إنجاح هذا السباق، الذي يذكرنا بماضينا العريق المرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة البحرية في منطقة الخليج العربي المتمثلة بصيد الأسماك والغوص للبحث عن أنواع اللؤلؤ."  

وأضاف خانصاحب: تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على المشاركة في جميع الفعاليات، الرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية، التي تنظمها جهات مختلفة في إمارة دبي وذلك بهدف إعلاء مكانة الإمارة باعتبارها مركزا سياحيا وتجاريا وخدميا رائدا على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأنه بإمكان الجمهور من الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة سباق (القفال 2014) للسفن الشراعية من على متن فيري دبي شراء تذاكر الرحلة بالاتصال بالرقمين (050-5875531) و (04-3963135).

 

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