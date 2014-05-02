أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور ..معارك ضارية بين الجيش الأوكرانى وانفصاليين مسلحين

Google+ Print
بالصور ..معارك ضارية بين الجيش الأوكرانى وانفصاليين مسلحين بالصور ..معارك ضارية بين الجيش الأوكرانى وانفصاليين مسلحين

وقعت معارك ضارية اليوم في محيط مدينة سلافيانسك في مقاطعة دونتسك بين القوات الحكومية الاوكرانية والانفصاليين المسلحين، بينما تحاول القوات الحكومية  دخول مركز المدينة، وأصوات أجراس الكنائس تقرع في المدينة.

من جانب آخر أعلن مسؤولون اوكرانيون أن مروحية عسكرية أسقطت اليوم الجمعة خلال هجوم على مشارف سلافيانسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد ومقتل الطيار على متنها.

واعلن وزير الداخلية ارسين افاكوف مقتل الطيار على صفحته على فيسبوك، مؤكدا بذلك معلومات أعلنها الانفصاليون في وقت سابق. وأكدت أجهزة الأمن اسقاط المروحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا