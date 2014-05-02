بالصور ..معارك ضارية بين الجيش الأوكرانى وانفصاليين مسلحين

وقعت معارك ضارية اليوم في محيط مدينة سلافيانسك في مقاطعة دونتسك بين القوات الحكومية الاوكرانية والانفصاليين المسلحين، بينما تحاول القوات الحكومية دخول مركز المدينة، وأصوات أجراس الكنائس تقرع في المدينة.

من جانب آخر أعلن مسؤولون اوكرانيون أن مروحية عسكرية أسقطت اليوم الجمعة خلال هجوم على مشارف سلافيانسك التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد ومقتل الطيار على متنها.

واعلن وزير الداخلية ارسين افاكوف مقتل الطيار على صفحته على فيسبوك، مؤكدا بذلك معلومات أعلنها الانفصاليون في وقت سابق. وأكدت أجهزة الأمن اسقاط المروحية.